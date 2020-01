Antoinette de Jong Ⓒ Hollandse Hoogte

HEERENVEEN - Ze heeft haar ticket voor de WK allround in Hamar al in de pocket, maar toch: Antoinette de Jong wil niets liever dan zondagmiddag de KPN NK allround in Thialf winnen. „Om te laten zien dat ik het nog steeds in me heb. Voor mij ligt hier best wel wat druk op.”