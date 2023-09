FC Twente volgt koploper PSV met zege op bezoek bij Volendam

FC Twente versterkte zich op de slotdag van de window ook met Carel Eiting, maar de middenvelder, die pas na een slepende transfersoap zijn handtekening zette onder een driejarig contract, was er in Volendam tegen zijn voormalige werkgever nog niet bij. De transfer werd te laat afgerond om hem nog in te kunnen schrijven voor deze speelronde en gezien de spanningen en irritaties rondom deze deal was het wellicht ook verstandiger om hem niet voor zijn club te laten debuteren op bezoek bij zijn oude club.

Bij FC Twente ontbrak nog altijd Joshua Brenet, die de tijd had gekregen om een transfer te maken, maar nog altijd nergens zijn handtekening heeft gezet, waardoor hij een jaar langer in Enschede zal moeten blijven of moet verkassen naar een van de landen waar de transferwindow nog open is. In de basis van FC Twente keerde in vergelijking met het thuisduel met Fenerbahce van afgelopen donderdag Youri Regeer terug. De van Ajax overgenomen middenvelder vulde bij absentie van Gijs Smal de linksbackpositie in.

FC Volendam heeft een flink jasje uitgedaan deze zomer door het vertrek van Eiting, John Derry Murkin en de belangrijke huurlingen Gaetano Oristanio en Filip Stankovic en haalde daarvoor met Mio Backhaus, Garang Kuol, Luke Le Roux en Zach Booth alleen jeugdig talent voor terug. Met een zeer jeugdig elftal bood FC Volendam desondanks goed partij met gevaarlijke acties van met name oud-FC Twente-speler Bilal Ould-Chikh, aanwinst Kuol en spits Lequincio Zeefuik, een broertje van Genaro en Deyovaisio Zeefuik.

FC Twente had wel de betere kansen en in de 36e minuut opende Sem Steijn de score. De middenvelder is het gevaarlijkste wapen van de tukkers dit seizoen, waar spits Manfred Ugalde maar kansen blijft missen. In Volendam maakte Steijn al zijn vierde goal in zeven wedstrijden dit seizoen. Volendam was vlak voor rust dicht bij de gelijkmaker via Kuol, maar zijn schot ging net naast.

Na rust was FC Twente nog nadrukkelijker de bovenliggende partij en was het wachten op een grotere voorsprong. Steijn miste een grote kans op de 0-2 en een door scheidsrechter Richard Martens toegekende strafschop vanwege een duikeling van de ingevallen debutant Mitchell van Bergen werd na interventie van de VAR geannuleerd. Uiteindelijk was het Ricky van Wolfswinkel die als invaller voor de 0-2 zorgde. En zo tekenen de verhoudingen zich na slechts vier speelronden duidelijk af. FC Twente heeft zich alweer bovenin gemeld, terwijl FC Volendam met Almere City, RKC Waalwijk en FC Utrecht nog op het eerste punt van dit seizoen wacht.