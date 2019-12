Voorlopig geen operatie Ajax-speler Labyad

Na onderzoek is vooralsnog besloten de kwetsuur te behandelen met fysiotherapie en rust. Pas in het nieuwe jaar wordt meer duidelijkheid verwacht over het mogelijke herstel van de 26-jarige voetballer.

Labyad scoorde anderhalve week geleden nog in de thuiswedstrijd tegen Heracles bij zijn tweede optreden in de basis dit seizoen. Hij verving daarvoor al de geblesseerde David Neres tegen FC Utrecht. Ook tegen Lille begon hij in de basis, maar moest hij kort voor rust worden vervangen door Noa Lang. Die had zondag voor het eerst een basisplaats en scoorde meteen driemaal.

