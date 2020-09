Schaatskampioene Yvonne van Gennip wil Telstar als voorzitter naar Vrouwen Eredivisie leiden

Yvonne van Gennip won tijdens de Olympische Spelen van Calgary 1988 drie gouden plakken en stapt nu de voetbalwereld in. Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Wie Yvonne van Gennip zegt, zegt Calgary 1988. De oud-schaatsster won tijdens de Winterspelen van dat jaar maar liefst drie gouden olympische plakken. Wie weet is haar naam over enkele jaren ook wel verbonden aan de terugkeer van de voetbaldames van Telstar in de Vrouwen Eredivisie. Met dat doel als stip aan de horizon is de 56-jarige Van Gennip deze week begonnen als voorzitter van de vrouwentak van de club uit Velsen-Zuid.