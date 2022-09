VIDEO Ronaldo krijgt oplawaai, het bloed spuit eruit

Voetbal

Nations League: Zwitserland verrast Spanje; Portugal slacht Tsjechië

Portugal is Spanje gepasseerd in Groep 2 van de A-divisie in de Nations League en heeft de beste uitgangspositie voor een plek in de halve finales. De ploeg van bondscoach Fernando Santos won in Praag met 4-0 van Tsjechië. Spanje daarentegen liet zich in Zaragoza verrassen door Zwitserland en verloo...