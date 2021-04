Bondscoach ziet bij EK turnen de ongelijkheid in voorbereiding

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Turnen: Bondscoach ziet bij EK de ongelijkheid in voorbereiding

07.25 uur: Bondscoach Bram van Bokhoven constateerde bij de EK turnen in Basel de ongelijkheid tussen landen die de coronapandemie heeft veroorzaakt. Waar de Russen twee weken geleden gewoon hun nationale kampioenschappen hielden, kwamen de Engelsen zonder noemenswaardige voorbereiding naar Zwitserland, hetgeen tot uiting kwam in de resultaten. Nederland zat er bij de mannen een beetje tussenin met drie net gemiste toestelfinales.

Het gold niet voor elk land dat zich in Basel presenteerde. De Russen betraden perfect voorbereid de St. Jakobshalle en ook de Italianen overtuigden. „Daar hebben ze al maanden op het hoogste niveau een competitie kunnen houden”, wist Van Bokhoven, die niet per se ontevreden was over zijn turners. „Maar het is irritant dat je drie toestelfinales misloopt op een tiende punt.” Het overkwam Loran de Munck op paard/voltige, Casimir Schmidt op vloer en Deurloo dus op rek.

Van Bokhoven hoopt dat geplande wedstrijden in het Bulgaarse Varna (eind mei) en het Kroatische Osijek (juni) doorgaan, zodat Deurloo en Zonderland - die nog wacht op officiële bevestiging van zijn olympische deelname - zich verder kunnen voorbereiden op de Spelen van Tokio. „Die onzekerheid is een grote ellende, voor iedereen. We zoeken allemaal ruimte om iets te kunnen doen. Met interne wedstrijden probeer je wel iets op te lossen, een setting nabouwen met een podium en een jury. Maar dat werkt vooral bij jonge jongens.”