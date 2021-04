Gal flikt het ook met zoon van wonderpaard Totillas

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Dressuurruiter Gal pakt in Opglabbeek derde zege

17:32 uur: Dressuurruiter Edward Gal heeft met GLOCK’s Total US bij internationale wedstrijden in het Belgische Opglabbeek de kür op muziek gewonnen. Met de zoon van de legendarische hengst Totilas kwam hij tot een score van 83,735 procent. Adelinde Cornelissen werd met Aquido tweede met een score van 76,810 procent. Marlies van Baalen completeerde het Nederlandse podium met een score van 76,740 procent.

Met Totilas-zoon Total US was Gal eerder ook al de beste in de Grand Prix. Met de zege in de Special op een andere zoon van Totilas, GLOCK’s Toto Jr. N.O.P. waarmee hij ook nog tweede was geworden in de Grand Prix, hield Gal drie overwinningen over aan de dressuurwedstrijd in Belgisch-Limburg.

Voetbal: PSV Vrouwen verslaat Ajax ook in kampioenspoule

14.33 uur: De voetbalsters van PSV zijn voortvarend begonnen aan de strijd om de Nederlandse titel. De Brabantse formatie versloeg op eigen veld de voetbalsters van Ajax met 3-1. De eindstand was al bij de rust bereikt.

ADO Den Haag en FC Twente openden vrijdag de strijd in de kampioenspoule met een gelijkspel (1-1). PSV leidt in de groep van vier teams met 19 punten, gevolgd door FC Twente (17 punten), Ajax (16) en ADO Den Haag (11).

Voor de thuisclub kwamen Joëlle Smits (twee) en Naomi Pattiwael in Eindhoven tot scoren. Smits bracht haar totaal voor de Eindhovense club op 44 treffers. Daarmee is de 21-jarige international nu al topscorer van PSV op de ’eeuwige’ ranglijst. Nikita Tromp trof doel namens Ajax.

PSV en Ajax kwamen elkaar vorig weekeinde in Eindhoven ook al tegen. In de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker won de Brabantse formatie met 1-0 van de Amsterdamse vrouwen. In de bekerfinale is ADO Den Haag de tegenstander.

Voetbal: Topper voor arbiter Makkelie in Champions League

12.15 uur: De UEFA heeft Danny Makkelie aangesteld als scheidsrechter bij het duel tussen Real Madrid en Chelsea in de halve finales van de Champions League. De Europese topper begint dinsdag om 21.00 uur in Madrid. De return is een week later in Londen.

Makkelie kreeg afgelopen week ook al goed nieuws van de UEFA. Samen met Björn Kuipers is hij aangewezen als scheidsrechter voor het EK komende zomer. Makkelie (38) debuteert als hoofdarbiter op een eindtoernooi.

Makkelie, parttime politieagent, fluit sinds 2011 op internationaal niveau. Hij was als videoarbiter actief op het WK 2018 en had vorig jaar de leiding bij de finale van de Europa League, tussen Sevilla en Internazionale.

Atletiek: Kerley met beste jaartijd voor eerste keer onder 10 seconden

11.55 uur: Fred Kerley heeft bij atletiekwedstrijden in Miami de beste jaartijd op de 100 meter op zijn naam gebracht. De 25-jarige Amerikaan finishte in 9,91 seconden. Hij werd daarbij geholpen door een maximaal toegestane rugwind van 2 meter per seconde.

Voor Kerley was het de eerste keer dat hij op deze afstand onder de 10 seconden dook. Hij is meer een specialist op de wat langere loopnummers. Kerley behaalde brons op de 400 meter tijdens de WK in 2019.

De Amerikaanse atleet kwam in de afgelopen zes jaar nauwelijks in actie op de 100 meter. Dit seizoen maakt hij echter serieus werk van dit loopnummer. Kerley verbeterde eerder dit jaar zijn persoonlijke record op de 100 meter al vier keer.

Boogschieten: Zilver Schloesser bij wereldbeker Guatemala

11.36 uur: Boogschutter Mike Schloesser heeft bij de wereldbeker in Guatemala zilver veroverd op het niet-olympische onderdeel compound. De Nederlander moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Braden Gellenthien: 148-146. Schloesser had in de halve eindstrijd een andere Amerikaan, Kris Schaff, in een shoot-off verslagen: 10-9, na 147-147 in de reguliere partij.

Steve Wijler komt zondag in de halve finales van de olympische discipline recurve uit tegen de Spanjaard Daniel Castro.

Beachvolleybal: Drie Nederlandse koppels in kwartfinale in Mexico

11.19 uur: Bij het 4-sterren beachvolleybaltoernooi in Mexico hebben drie Nederlandse koppels zich geplaatst voor de kwartfinales. Sanne Keizer/Madelein Meppelink, Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde en Stefan Boermans/Yorick de Groot brachten hun partij in de achtste finales tot een goed einde.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen strandden in de eerste tussenronde. Zij verloren in twee sets van Cherif Younousse en Ahmed Tijan uit Qatar: 21-17 21-16.

Ook Katja Stam en Raïsa Schoon zijn uitgeschakeld in Cancun. Het Nederlandse duo ging in de achtste finales na een spannend duel in drie sets onderuit tegen het Oostenrijkse koppel Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig: 23-21 19-21 16-14.

Keizer en Meppelink spelen zondagavond (Nederlandse tijd) tegen het Amerikaanse tweetal Kelly Claes/Sarah Sponcil. Varenhorst en Van de Velde komen uit tegen het Braziliaanse duo Alison Cerutti/Alvaro Morais Filho en Boermans en De Groot nemen het op tegen het Italiaanse koppel Adrian Carambula/Enrico Rossi.

Voetbal: Japan sluit ook stadions wegens oplopende coronacijfers

10.20 uur: Elf voetbalwedstrijden in de hoogste twee divisies in Japan zullen de komende weken achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat heeft de J-League besloten nadat de regering op vrijdag een „korte en krachtige” noodtoestand afkondigde voor Tokio, Osaka, Kyoto en Hyogo. Ook bij andere grote sportevenementen in die gebieden zijn fans voorlopig niet welkom.

Het is vanwege het oplopende aantal coronagevallen de derde keer dat de noodtoestand is uitgeroepen in Japan. De beperkende maatregelen gelden tot 11 mei. Het is de eerste keer sinds juli vorig jaar dat wedstrijden in de J-League zonder publiek afgewerkt moeten worden.

Japan doorstond de pandemie tot dusver beter dan veel andere landen. Maar nu nemen de besmettingen weer toe door nieuwe virusvarianten. Met nog drie maanden te gaan voor het begin van de Olympische Spelen doet Japan er alles aan om het coronavirus te beteugelen.

Basketbal: Koploper Utah Jazz verrassend onderuit in NBA

09.40 uur: Utah Jazz heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een verrassende nederlaag geïncasseerd. De koploper van de Western Conference ging in eigen hal onderuit tegen Minnesota Timberwolves, dat al is uitgeschakeld voor deelname aan de play-offs. De thuisclub verloor in Salt Lake City met 101-96.

Utah Jazz liet een snelle voorsprong van 17 punten glippen vanaf het tweede kwart. Bojan Bogdanovic, topscorer in het duel met 30 punten, kreeg in aanvallend opzicht te weinig steun van zijn ploeggenoten. Sterspeler Donovan Mitchell ontbrak wegens een enkelblessure. Voor de Jazz was het de vierde thuisnederlaag dit seizoen in dertig wedstrijden.

Bij de Timberwolves blonk Karl-Anthony Towns uit met 24 punten en 12 rebounds. Ook Anthony Edwards en D’Angelo Russell, beiden goed voor 23 punten, hadden een flink aandeel in de fraaie zege.

Turnen: Bondscoach ziet bij EK de ongelijkheid in voorbereiding

07.25 uur: Bondscoach Bram van Bokhoven constateerde bij de EK turnen in Basel de ongelijkheid tussen landen die de coronapandemie heeft veroorzaakt. Waar de Russen twee weken geleden gewoon hun nationale kampioenschappen hielden, kwamen de Engelsen zonder noemenswaardige voorbereiding naar Zwitserland, hetgeen tot uiting kwam in de resultaten. Nederland zat er bij de mannen een beetje tussenin met drie net gemiste toestelfinales.

Het gold niet voor elk land dat zich in Basel presenteerde. De Russen betraden perfect voorbereid de St. Jakobshalle en ook de Italianen overtuigden. „Daar hebben ze al maanden op het hoogste niveau een competitie kunnen houden”, wist Van Bokhoven, die niet per se ontevreden was over zijn turners. „Maar het is irritant dat je drie toestelfinales misloopt op een tiende punt.” Het overkwam Loran de Munck op paard/voltige, Casimir Schmidt op vloer en Deurloo dus op rek.

Van Bokhoven hoopt dat geplande wedstrijden in het Bulgaarse Varna (eind mei) en het Kroatische Osijek (juni) doorgaan, zodat Deurloo en Zonderland - die nog wacht op officiële bevestiging van zijn olympische deelname - zich verder kunnen voorbereiden op de Spelen van Tokio. „Die onzekerheid is een grote ellende, voor iedereen. We zoeken allemaal ruimte om iets te kunnen doen. Met interne wedstrijden probeer je wel iets op te lossen, een setting nabouwen met een podium en een jury. Maar dat werkt vooral bij jonge jongens.”