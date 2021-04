Japan sluit ook voetbalstadions wegens oplopende coronacijfers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Japan sluit ook stadions wegens oplopende coronacijfers

10.20 uur: Elf voetbalwedstrijden in de hoogste twee divisies in Japan zullen de komende weken achter gesloten deuren plaatsvinden. Dat heeft de J-League besloten nadat de regering op vrijdag een "korte en krachtige" noodtoestand afkondigde voor Tokio, Osaka, Kyoto en Hyogo. Ook bij andere grote sportevenementen in die gebieden zijn fans voorlopig niet welkom.

Het is vanwege het oplopende aantal coronagevallen de derde keer dat de noodtoestand is uitgeroepen in Japan. De beperkende maatregelen gelden tot 11 mei. Het is de eerste keer sinds juli vorig jaar dat wedstrijden in de J-League zonder publiek afgewerkt moeten worden.

Japan doorstond de pandemie tot dusver beter dan veel andere landen. Maar nu nemen de besmettingen weer toe door nieuwe virusvarianten. Met nog drie maanden te gaan voor het begin van de Olympische Spelen doet Japan er alles aan om het coronavirus te beteugelen.

Basketbal: Koploper Utah Jazz verrassend onderuit in NBA

09.40 uur: Utah Jazz heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een verrassende nederlaag geïncasseerd. De koploper van de Western Conference ging in eigen hal onderuit tegen Minnesota Timberwolves, dat al is uitgeschakeld voor deelname aan de play-offs. De thuisclub verloor in Salt Lake City met 101-96.

Utah Jazz liet een snelle voorsprong van 17 punten glippen vanaf het tweede kwart. Bojan Bogdanovic, topscorer in het duel met 30 punten, kreeg in aanvallend opzicht te weinig steun van zijn ploeggenoten. Sterspeler Donovan Mitchell ontbrak wegens een enkelblessure. Voor de Jazz was het de vierde thuisnederlaag dit seizoen in dertig wedstrijden.

Bij de Timberwolves blonk Karl-Anthony Towns uit met 24 punten en 12 rebounds. Ook Anthony Edwards en D'Angelo Russell, beiden goed voor 23 punten, hadden een flink aandeel in de fraaie zege.

Turnen: Bondscoach ziet bij EK de ongelijkheid in voorbereiding

07.25 uur: Bondscoach Bram van Bokhoven constateerde bij de EK turnen in Basel de ongelijkheid tussen landen die de coronapandemie heeft veroorzaakt. Waar de Russen twee weken geleden gewoon hun nationale kampioenschappen hielden, kwamen de Engelsen zonder noemenswaardige voorbereiding naar Zwitserland, hetgeen tot uiting kwam in de resultaten. Nederland zat er bij de mannen een beetje tussenin met drie net gemiste toestelfinales.

Het gold niet voor elk land dat zich in Basel presenteerde. De Russen betraden perfect voorbereid de St. Jakobshalle en ook de Italianen overtuigden. „Daar hebben ze al maanden op het hoogste niveau een competitie kunnen houden”, wist Van Bokhoven, die niet per se ontevreden was over zijn turners. „Maar het is irritant dat je drie toestelfinales misloopt op een tiende punt.” Het overkwam Loran de Munck op paard/voltige, Casimir Schmidt op vloer en Deurloo dus op rek.

Van Bokhoven hoopt dat geplande wedstrijden in het Bulgaarse Varna (eind mei) en het Kroatische Osijek (juni) doorgaan, zodat Deurloo en Zonderland - die nog wacht op officiële bevestiging van zijn olympische deelname - zich verder kunnen voorbereiden op de Spelen van Tokio. „Die onzekerheid is een grote ellende, voor iedereen. We zoeken allemaal ruimte om iets te kunnen doen. Met interne wedstrijden probeer je wel iets op te lossen, een setting nabouwen met een podium en een jury. Maar dat werkt vooral bij jonge jongens.”