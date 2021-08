Manchester United-spelers sluiten Cristiano Ronaldo direct in armen: ’Welkom thuis’

Ronaldo meldde zich een paar uur eerder op het trainingscomplex van Juventus om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. „We moeten Ronaldo bedanken voor wat hij de afgelopen drie seizoenen heeft gedaan. Cristiano heeft zijn keuze gemaakt en Juventus moet voort”, aldus trainer Massimiliano Allegri.

Niemand minder dan Sir Alex Ferguson zou contact op hebben genomen met zijn oud-pupil om hem te bewegen terug te keren op Old Trafford. Het gevraagde transferbedrag zou rond de 30 miljoen euro liggen. „Als hij van club verhuist, weet hij ons te vinden”, zei United-manager Ole-Gunnar Solskjaer. Op sociale media verwelkomden de spelers van de club de Portugese ster vrijdagavond met mooie berichten.

Ronaldo maakte in 2018 voor een bedrag van 105 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Juventus. Zijn contract loopt nog een jaar door, maar Juventus wil afscheid nemen, omdat de club uit Turijn aanhikt tegen de salariskosten.

(Tekst loopt door onder Twitter-berichten...)

Fans Juventus

Ronaldo bedankte de supporters van Juventus vrijdag voor de drie jaar die hij in Turijn heeft gespeeld. „Vandaag vertrek ik bij een geweldige club, de grootste in Italië en zeker ook een van de grootste clubs in heel Europa”, schreef de Portugees op Instagram.

„Ik heb me hier altijd gerespecteerd gevoeld. Dat probeerde ik terug te betalen door elke wedstrijd alles voor deze club te geven. Uiteindelijk kunnen we allemaal terugkijken en beseffen we dat we geweldige dingen hebben bereikt. We hebben niet alles bereikt wat we wilden, maar toch hebben we samen een behoorlijk mooi verhaal geschreven”, aldus Ronaldo.

Na vele successen bij Real Madrid wilde Ronaldo ook met Juventus de Champions League winnen. Dat lukte niet. Met Real won Ronaldo de Champions League vier keer.