Sport Kort: Meer doping in mondiale sport

08.22 uur: Het aantal op doping betrapte sporters is in 2017 wereldwijd gestegen tot 1804. Dat is 13,1 procent hoger dan in het jaar ervoor, meldt het mondiale antidopingbureau WADA in het vijfde jaaroverzicht van de organisatie. In Italië werden in 2017 de meeste overtredingen van de dopingregels vastgesteld (171), gevolgd door Frankrijk (128) en Verenigde Staten (103). De boosdoeners waren actief in 93 sportdisciplines en afkomstig uit in totaal 114 landen.

Rusland was nummer 5 op de lijst met 82 dopinggevallen in 2017. WADA legde het land eerder deze maand een schorsing van vier jaar op voor deelname aan WK’s en Olympische Spelen wegens omvangrijke dopingfraude. Het Russische antidopingagentschap Rusada heeft bij sporttribunaal CAS beroep aangetekend tegen deze sanctie.

In 2017 werden in bodybuilding de meeste overtreders gepakt (266), gevolgd door atletiek (242) en wielrennen (218). Volgens het rapport van WADA werden in het betreffende jaar ruim 245.000 dopingcontroles uitgevoerd.

Antetokounmpo neemt Bucks bij de hand

Giannis Antetokounmpo Ⓒ AFP

07.42 uur: In de Amerikaanse basketbalcompetitie heeft Milwaukee Bucks de topper tegen Los Angeles Lakers in winst omgezet. Voor eigen publiek zegevierde de koploper van de Eastern Conference met 111-104 tegen de nummer 1 van de Western Conference. Giannis Antetokounmpo blonk uit bij de thuisclub met 34 punten en 11 rebounds. De Bucks herstelden zich met de overwinning van de nederlaag in de vorige wedstrijd tegen Dallas Mavericks. Daarmee kwam een einde aan een zegereeks van achttien duels voor de club uit Milwaukee.

Bij LA Lakers was Anthony Thomas met 36 punten de topscorer. Zijn ploeggenoot LeBron James eindigde het duel in Milwaukee met 21 punten, 12 rebounds en 11 assists, waarmee hij opnieuw een zogenoemde triple-double liet noteren. Voor de ploeg uit Californië was het de tweede nederlaag op rij.