Sport Kort: Zwemster Kromowidjojo sluit jaar af met drie keer goud

Kromowidjojo sluit jaar af met drie keer goud

Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft haar jaar afgesloten met drie gouden plakken bij de Nederlandse kampioenschappen kortebaan in Tilburg. De drievoudig olympisch kampioene veroverde op één avond de titels op de 50 meter vrije slag, de 50 meter vlinderslag en de estafette 4x200 meter vrij. Tussendoor eindigde ze ook nog als vierde op de 100 meter wisselslag.

De geboren Groningse kwam met de series meegerekend acht keer in actie. "Dat ben ik niet echt gewend, maar het was leuk", liet ze na afloop weten. Haar doel in zwembad Drieburcht was de kampioenschapsrecords op 50 vrij en 50 vlinder aan te scherpen. "Op de 50 vlinder lukte dat in de series met 25,18. Op de 50 vrij kwam ik in de finale een tiende tekort", aldus de zwemster, die 23,70 noteerde.

Kyle Stolk prolongeerde zijn titel op de 100 meter wissel. Hij tikte aan na 52,51 seconden, een kampioenschapsrecord.

Gianni Infantino Ⓒ Reuters

Voetbal: Infantino en FIFA ’open voor Benelux-competitie’

17.24 uur: De FIFA zal zich niet langer fel verzetten tegen de plannen voor het creëren van nieuwe competities, zoals een Benelux-competitie of een Atlantic League. Voorzitter Gianni Infantino zei vrijdag in Doha steeds beter te begrijpen dat de kleinere landen daar in de toekomst naartoe willen.

„We moeten openstaan voor discussies. De Belgen en de Nederlanders hebben gepraat over het creëren van een Benelux-competitie. Deze discussies zijn al twintig jaar aan de gang. We zeggen altijd nee, omdat we de voorkeur hebben voor nationale competities”, aldus Infantino. „Maar misschien helpt het. Misschien is het de enige uitweg. Dat geldt voor landen in Europa, maar misschien ook voor Afrika. Ik denk dat de FIFA als plicht heeft om deze plannen te bestuderen en dan te kijken welke kant het opgaat.”

Voetbal: Solskjaer zegt dat Pogba blijft

15.53 uur: Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer heeft krachtig ontkend dat Paul Pogba in januari naar een andere club verhuist. „Nee, hij gaat niet verkocht worden”, benadrukte de Noorse trainer. „Ik hoop juist dat hij deze maand nog voor ons in actie komt. We moeten nog even afwachten hoe hij zich voelt, ik ga hem niet onder druk zetten. Hij moet eerst 100 procent fit zijn. Risico’s ga ik niet met hem nemen.”

Pogba (26) kwam sinds 30 september niet meer in actie. Nadat hij vrijwel was hersteld van een enkelblessure, werd de Franse international ziek. Inmiddels heeft de spelbepalende middenvelder de training weer hervat.

De Noorse spits Runar Espejord Ⓒ Hollandse Hoogte

10.49 uur: SC Heerenveen heeft zich versterkt met centrumspits Runar Espejord. De 23-jarige Noor komt over van Tromsø uit zijn geboorteland en ondertekent een contract voor 2,5 jaar, met een optie op nog een seizoen.

Espejord speelde voor Tromsø 107 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor 25 goals en 8 assists. De voormalige jeugdinternational van Noorwegen sluit na de jaarwisseling aan bij de selectie van trainer Johnny Jansen.

Meer doping in mondiale sport

Ⓒ AFP

08.22 uur: Het aantal op doping betrapte sporters is in 2017 wereldwijd gestegen tot 1804. Dat is 13,1 procent hoger dan in het jaar ervoor, meldt het mondiale antidopingbureau WADA in het vijfde jaaroverzicht van de organisatie. In Italië werden in 2017 de meeste overtredingen van de dopingregels vastgesteld (171), gevolgd door Frankrijk (128) en Verenigde Staten (103). De boosdoeners waren actief in 93 sportdisciplines en afkomstig uit in totaal 114 landen.

Rusland was nummer 5 op de lijst met 82 dopinggevallen in 2017. WADA legde het land eerder deze maand een schorsing van vier jaar op voor deelname aan WK’s en Olympische Spelen wegens omvangrijke dopingfraude. Het Russische antidopingagentschap Rusada heeft bij sporttribunaal CAS beroep aangetekend tegen deze sanctie.

In 2017 werden in bodybuilding de meeste overtreders gepakt (266), gevolgd door atletiek (242) en wielrennen (218). Volgens het rapport van WADA werden in het betreffende jaar ruim 245.000 dopingcontroles uitgevoerd.

Antetokounmpo neemt Bucks bij de hand

Giannis Antetokounmpo Ⓒ AFP

07.42 uur: In de Amerikaanse basketbalcompetitie heeft Milwaukee Bucks de topper tegen Los Angeles Lakers in winst omgezet. Voor eigen publiek zegevierde de koploper van de Eastern Conference met 111-104 tegen de nummer 1 van de Western Conference. Giannis Antetokounmpo blonk uit bij de thuisclub met 34 punten en 11 rebounds. De Bucks herstelden zich met de overwinning van de nederlaag in de vorige wedstrijd tegen Dallas Mavericks. Daarmee kwam een einde aan een zegereeks van achttien duels voor de club uit Milwaukee.

Bij LA Lakers was Anthony Thomas met 36 punten de topscorer. Zijn ploeggenoot LeBron James eindigde het duel in Milwaukee met 21 punten, 12 rebounds en 11 assists, waarmee hij opnieuw een zogenoemde triple-double liet noteren. Voor de ploeg uit Californië was het de tweede nederlaag op rij.