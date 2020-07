Het verval van twee Duitse WK-helden van 2014

Mario Götze en André Schürrle hebben samen de WK-finale in Duits voordeel beslist. Ⓒ ANP/HH

Het is 13 juli 2014. Duitsland wordt wereldkampioen voetbal door in de finale na verlengingen Argentinië met 1-0 te verslaan. Invallers André Schürrle (assist) en Mario Götze (doelpunt) zorgen samen voor de eerste wereldtitel voor de Duitsers sinds 1990. De wereld lijkt aan de voeten van het tweetal te liggen, maar zes jaar later is alles anders. De een is gestopt en de loopbaan van de ander zit in het slop. Wat ging er mis met de helden van Duitsland?