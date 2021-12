Irene Schouten bovenaan selectielijst KNSB: ’Dat vind ik wel mooi om te zien’

Zeer waarschijnlijk wordt de 29-jarige Noord-Hollandse ook geselecteerd voor de massastart, waardoor haar naam drie keer bovenaan staat. Dat denkt ze zelf wel, zei ze met een stralende glimlach in ijsstadion Thialf. „Dat vind ik wel mooi om te zien.”

Dat is natuurlijk niet het enige, want Schouten komt waarschijnlijk op de Spelen ook nog in actie op de ploegachtervolging en de massastart. Volgens de alleskunner uit Andijk is dat ook zeker niet te veel. „Met een wereldbeker rijd je toch ook meerdere afstanden?”, pareert ze een vraag. „Je kan het ook zien als een mooie kans. Het zijn drie weken, de 3000 meter is op de eerste dag en massastart op de laatste dag, daar tussenin mogen wel wat wedstrijden.”