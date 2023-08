Drama voor Van der Poel in Schotland: geen nieuwe wereldtitel na val

Tekst gaat verder onder de video

Twee jaar geleden viel Van der Poel bij de Olympische Spelen in Tokio ook al in de cross-country. Toen leverde hem dat een rugblessure op. Daarna fietste hij een kleine twee jaar niet meer op de mountainbike. Van der Poel stapte na zijn val in Schotland even later wel weer op de fiets, maar verliet al snel het parcours weer, een illusie armer.

Een ontgoochelde Van der Poel staat de pers te woord nadat hij heeft opgegeven.

„Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. De schade valt wel mee, al viel ik wel op dezelfde kant als vorige week in de wegwedstrijd. Maar dat is één ding: ik ben vooral boos op mezelf. Dit is gewoon mijn eigen fout”, vertelde Van der Poel niet veel later bij de teambus. „Mijn voorwiel gleed weg op dat grind, het makkelijkste deel van het parcours nota bene.”

Tom Pidcock veroverde uiteindelijk de titel. Voor eigen publiek soleerde de Brit naar de winst, twee jaar nadat hij in Tokio al olympisch kampioen was geworden. Pidcock (24) had in tegenstelling tot Van der Poel de wegwedstrijd in Schotland laten schieten. De Nieuw-Zeelander Samuel Gaze pakte het zilver, brons was voor de Zwitser Nino Schurter, de tienvoudig wereldkampioen.

