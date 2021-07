Bauke Mollema is de maestro van het offensief: ‘Beloning voor agressieve rijden’

Bauke Mollema balt zijn vuist na zijn overwinning. Ⓒ AFP

‘Koning Onverzettelijkheid’ op een racefiets heeft zaterdag weer eens de Tour de France op stelten gezet, en deze keer met een topbeloning. Bauke Mollema koppelde zijn niet te temmen drang naar succes in een grote ronde aan buitengewoon sluw koersgedrag, resulterend in een prachtige ritzege, zijn tweede in La Grande Boucle na het juweeltje van Le Puy-en-Velay in 2017.