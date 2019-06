’We mogen Dumoulin nooit afschrijven’

Tom Dumoulin Ⓒ BSR Agency

BERN - Je verwacht paniek binnen Team Ineos na de horrorcrash van Chris Froome. Ja, het waren ook angstaanjagende dagen voor diens ploegmaten, maar de positieve berichten vanuit het ziekenhuis in St. Etienne hebben een geruststellend effect op Geraint Thomas en Egan Bernal. In Bern, waar de ploeg tijdens de eerste dagen van de Ronde van Zwitserland vertoeft, is het business as usual.