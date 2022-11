VIDEO KNVB warmt fans op: ’Oranjepubliek bekend over de hele wereld’

Premium WK voetbal

Johnny Rep: ’Shirt Diego Maradona ligt denk ik nu bij iemand thuis in de Zaanstreek’

Johnny Rep is de topscorer aller tijden voor Nederland op WK’s. Met zeven doelpunten in veertien wedstrijden in de eindronden van het wereldkampioenschap in 1974 en 1978 is hij al jaren onbereikbaar. Op de dag dat Oranje het WK in Qatar aftrapt, zet de 42-voudig international zijn medailles, bekers ...