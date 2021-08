Feyenoord-trainer Arne Slot begroet graag nog spits en buitenspeler

„IF Elfsborg is een ploeg die op z’n sterkst is in de counter. Wij willen graag domineren en dan kan je verdedigend weleens een steekje laten vallen. Waakzaamheid is geboden en aan dat aspect besteden we veel aandacht. We geven weinig kansen weg.”

Een fysiek voordeel voor de Zweden ziet Slot niet, hoewel ze vaker in actie zijn gekomen. „Wij hebben weliswaar pas één competitiewedstrijd gespeeld, maar ook vier Europese duels en troffen enkele goede oefentegenstanders.” De trainer hoopt dat zijn spelers dezelfde energie en hetzelfde hoge tempo kunnen opbrengen als tegen FC Luzern vorige week.

Wat betreft de samenstelling van de selectie gaat Slot vooralsnog niet van uitgaande transfers uit. „Er speelt niets concreets of technisch directeur Frank Arnesen moet iets achterhouden, maar dat geloof ik niet.” Wel hoopt de coach dat de Deen nog een of twee offensieve versterkingen voor hem kan regelen. „Een buitenspeler en een spits zouden welkom zijn. De volgorde? Ik heb de scouting om een goede aanvaller gevraagd. Makkelijker kan ik het ze niet maken. Tegen Willem II speelde Jens Toornstra op de rechterflank als vervanger van Alireza Jahanbakhsh. Omdat Bryan Linssen het goed doet als spits, kunnen we op de flank nog iemand gebruiken.”

Feyenoord heeft de Duitse aanvaller Christian Conteh – hij zat voornamelijk in de lappenmand – verhuurd aan de Duitse Tweede Bundesliga-club SV Sandhausen.