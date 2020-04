Zekerheid in onzekere tijd voor Bayern-aanvaller Müller

De 30-jarige voetballer ligt nu vast tot de zomer van 2023 bij de topclub uit Beieren, waarvoor hij al sinds zijn tiende jaar uitkomt. Sinds 2009 maakt Müller deel uit van de hoofdselectie.

„Thomas is een speciale speler voor ons, een boegbeeld voor club en fans en een leider in het veld die al heel wat heeft bereikt met Bayern”, zei technisch directeur Hasan Salihamidzic.

„We weten hoe belangrijk hij is voor ons, maar Thomas weet ook wat Bayern voor hem betekent. We hadden niet veel tijd nodig om tot elkaar te komen.”

Müller erkende dat. „Deze club is niet zo maar een werkgever voor me. Het is mijn passie. Ik ben blij dat ik hier nog een paar jaar ben”, aldus de 100-voudig Duits international die met Bayern acht keer kampioen werd en eenmaal de Champions League won. Met Duitsland veroverde hij in 2014 de wereldtitel.