PSV neemt duel met Ajax om Johan Cruijff Schaal serieus

Schmidt hield in het midden of hij met de beste elf spelers start. „De basis is niet altijd bepalend voor een goed resultaat”, zei hij. „En ik mag vijf keer wisselen.”

PSV verdedigt komende dinsdag alweer een comfortabele voorsprong van 3-0 in de uitwedstrijd tegen Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League. „Maar daar zijn we nu niet mee bezig”, zei middenvelder Marco van Ginkel. „PSV heeft geloof ik drie jaar geen prijs gewonnen. Nu kunnen we in een wedstrijd een prijs winnen. Daar gaan we voor.”

„We zijn goed aan het seizoen begonnen”, zei trainer Schmidt. „En we hebben vorig seizoen in de onderlinge duels met Ajax ook goed gespeeld. Maar we weten ook dat Ajax nog steeds een sterke ploeg heeft. Dat heb ik ook weer de laatste weken gezien toen ze tegen goede Duitse ploegen oefenden”, doelde hij op vriendschappelijke duels met Bayern München en RB Leipzig. „Ze hebben geen sleutelspelers verloren en nog steeds dezelfde coach. En ze weten wat winnen is.”