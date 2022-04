VIDEO Lotto-Soudal baart opzien met Viking-groet bij start Ronde van Vlaanderen

Victor Campenaerts opende de voorstelling. „Antwerpen, wij hebben een verrassing voor jullie”, stelde de kopman van Lotto-Soudal. Vervolgens nam Florian Vermeersch een vikinghoorn in de hand en ging het publiek meeklappen.

„Het was een beetje een speciale stijl: Viking Lotto”, lachte Campenaerts achteraf. „We zijn toch een beetje vikings. Florian heeft op het internet een jachthoorn besteld en samen hebben we een kreet verzonnen die makkelijk is om mee te doen. Iedereen was meteen zeer enthousiast.”