Kritische freestyleskiester uit Wit-Rusland opgepakt

De stichting Belarus Sport Solidarity Foundation, die opkomt voor gevangen of uitgesloten atleten, zegt dat de reden voor de detentie niet is bekendgemaakt. Lokale media melden dat de atlete volgens de politie een administratieve fout heeft begaan.

De 25-jarige skiester, die deelnam aan de Spelen van Pyeongchang in 2018 en een jaar later de wereldtitel greep op het onderdeel aerials, werd woensdag opgepakt na een training en zit vast op het politiebureau in Minsk. Ramanoeskaja is een van de ondertekenaars van een open protestbrief, die is getekend door meer dan 2000 mensen uit de sport in Belarus en waarin de presidentsverkiezingen van 2020 worden bestempeld als frauduleus. Die werden gewonnen door de zittende president Aleksandr Loekasjenko.

Verschillende atleten uit Belarus, onder wie tienkamper Andrej Kraoetsjanka en basketbalster Jelena Leoetsjanka, die de oppositie tegen Loekasjenko steunden, zijn opgepakt en hebben in de gevangenis gezeten. Atlete Kristina Tsimanoeskaja weigerde tijdens de Olympische Spelen in Tokio terug te reizen naar Belarus. Zij werd opgevangen in Polen.