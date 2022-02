Gouden Schouten: ’Ik denk dat we met het team wel een biertje drinken’

Olympische Spelen

Swings pakt historisch goud voor België: ’Ik zit in een droom’

Bart Swings bezorgde België de eerste gouden medaille op de Winterspelen sinds 1948. De 31-jarige schaatser uit Herent won de massastart, het onderdeel waarop hij vier jaar geleden in Pyeongchang al zilver had gepakt. „Ik kan het nog niet geloven, ik leef in een droom”, zei Swings, die in de finale ...