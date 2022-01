Tallon Griekspoor gaat op Australian Open kopje onder na slijtageslag van ruim vier uur

Griekspoor besloot de lange partij met een backhand in het net, op het tweede wedstrijdpunt van de Spanjaard. Griekspoor bewoog al enige tijd moeizaam. Vroeg in de wedstrijd onderging hij een medische behandeling aan zijn linkerbovenbeen. In aanloop naar het toernooi had Griekspoor al te maken met een teenblessure.

In de Kia Arena in Melbourne wist Griekspoor de voormalig nummer 10 van de wereld, ondanks de fysieke klachten, goed partij te bieden. Hij brak de Spanjaard direct in de openingsgame, maar leverde vervolgens ook meteen zijn eigen opslag in. Carreño Busta won de eerste set en nam in de tweede set een voorsprong van 3-1. Het leek uit te draaien op een eenzijdig duel, maar Griekspoor knokte zich knap terug. „Let’s go”, klonk het nadat hij was teruggekomen tot 3-3, waarna zich een fraai gevecht ontspon. Pas bij 5-5 in de tweede set sloeg Griekspoor zijn eerste ace en in totaal sloeg hij slechts drie aces.

Tallon Griekspoor kwam nog knap terug. Ⓒ HH/ANP

In de tiebreak van de tweede set sloeg Carreño Busta op setpunt voor de Nederlander een dubbele fout, waardoor Griekspoor de stand gelijk wist te trekken. De set duurde 61 minuten.

Carreño Busta nam in de derde set twee keer een break voorsprong, maar beide keren maakte Griekspoor de break direct ongedaan. In de tiebreak was hij vervolgens te slordig. Griekspoor toonde echter mentale weerbaarheid en liep in de vierde set uit naar 3-0. Hij liet zijn tegenstander nog terugkomen, maar plaatste op 4-3 opnieuw een break, waarna hij de set afmaakte met een lovegame.

In de beslissende set had de taaie Carreño Busta continu de leiding en Griekspoor ging steeds moeizamer bewegen. Bij 5-4 serveerde hij om in de wedstrijd te blijven, maar voorafgaand aan de game zat al hij met een zorgelijke blik op zijn bank. Carreño Busta profiteerde en maakte een einde aan de zegereeks van Griekspoor.

Pablo Carreño Busta maakte een einde aan de imponerende zegereeks van Tallon Griekspoor. Ⓒ HH/ANP

Voor Griekspoor was het zijn eerste nederlaag sinds begin september, toen hij op de US Open in drie sets verloor van Novak Djokovic. Hij had 29 wedstrijden op rij gewonnen. De 25-jarige Griekspoor, die in de eerste ronde een overtuigende zege had geboekt op de Italiaan Fabio Fognini, was voor het eerst rechtstreeks toegelaten tot een grandslamtoernooi.

Carreño Busta reikte twee keer tot de halve finales van een grand slam. In 2017 en 2020 was hij halvefinalist op de US Open.

Botic van de Zandschulp is ook nog actief in het enkeltoernooi. Ⓒ HH/ANP

Robin Haase en Botic van de Zandschulp

Robin Haase en Botic van de Zandschulp versloegen in het dubbeltoernooi Jean-Julien Rojer en zijn partner Marcelo Arévalo uit El Salvador. De Nederlanders wonnen het duel in de eerste ronde van het dubbelspel in drie tiebreaks: 6-7 (5) 7-6 (8) 7-6 (8).

De tiebreak van de derde set gaat tot de tien. In die tiebreak stonden Rojer en Arévalo met 8-6 voor. Haase en Van de Zandschulp pakten echter vier punten op rij. De partij duurde liefst 2 uur en 41 minuten. Rojer en Arévalo waren als 14e geplaatst in Melbourne. Ze vormen pas sinds dit seizoen een koppel.

Wesley Koolhof

Ook Wesley Koolhof wist zijn eerste wedstrijd te winnen. Samen met de Brit Neal Skupski was hij met 6-1 6-4 te sterk voor Romain Arneodo uit Monaco en de Fransman Benoît Paire. Het als tiende geplaatste duo Koolhof/Skupski is dit jaar nog ongeslagen. Koolhof en Skupski wonnen in 2022 al een toernooi in Melbourne en een in Adelaide. Ze vormen pas sinds het begin van dit seizoen een koppel.

Richard Gasquet

Van de Zandschulp is ook nog actief in het enkelspel. Daarin neemt hij het donderdag in de tweede ronde op tegen Richard Gasquet. De beste tennisser van Nederland neemt het op baan 7 in de laatste partij van de dag op tegen de Fransman. Op baan 7 werden vanaf 01.00 uur Nederlandse tijd eerst een mannenwedstrijd en twee duels uit het vrouwentoernooi gespeeld.

Van de Zandschulp (26) trof Gasquet (35), de nummer 81 van de wereld, nog nooit. De Nederlander kan zich voor het eerst plaatsen voor de derde ronde van de Australian Open. In de eerste avondpartij neemt Daniil Medvedev, vorig jaar finalist, het op tegen de Australiër Nick Kyrgios. Die partij in de Rod Laver Arena begint om 09.00 uur Nederlandse tijd.