Schaatsster Das stopt twee jaar na olympisch debuut

Das debuteerde twee jaar geleden op de Olympische Spelen in Zuid-Korea, waar ze meedeed aan de 500 meter. Das, die in haar rit alleen moest rijden en slechts als negentiende eindigde op de olympische baan van Gangneung, had enkele weken daarvoor op het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf verrassend de kortste afstand gewonnen.

„Na 25 jaar ga ik stoppen met schaatsen”, meldt de in India geboren schaatsster op Twitter. „Ik heb een hele mooie topsportcarrière gehad, gekenmerkt door veel plezier en keihard knokken.”