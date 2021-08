Baanwielrenster Olivia Podmore (24) plotseling overleden

De familie van Podmore heeft haar dood via social media kenbaar gemaakt. „Rust zacht, mijn lieve zuster en dochter van Phil Podmore. Je zult voor altijd in onze harten zijn. Ik hou meer van jou dan wat dan ook”, schrijft haar broer Mitchell Podmore op zijn Facebook-account.

Podmore kwam tijdens de Olympische Spelen van 2016 namens Nieuw-Zeeland in actie op de teamsprint. Tijdens het WK bij de junioren van 2015 veroverde ze brons op de 500 meter tijdrit en zilver op de teamsprint.

Uitlaatklep

Opmerkelijk genoeg had Podmore eerder op de dag nog een bericht op haar Instagram-account geplaatst, waarop ze aangaf hoe ze de druk van topsport en het presteren ervaarde. „Sport is een geweldige uitlaatklep voor heel veel mensen. Het is een gevecht, het is lastig, maar ook zo mooi om te beleven”, zo stond er te lezen.

Olivia Podmore tijdens de Olympische Spelen van Rio in 2016. Ⓒ ANP/HH

„Het gevoel als je wint is met niets te vergelijken, maar ook het gevoel als je verliest, niet geselecteerd wordt, je je niet kwalificeert, als je geblesseerd bent of niet kan voldoen aan de verwachtingen van het publiek is ook totaal anders dan al het andere.”

De politie doet onderzoek naar het overlijden van Podmore, terwijl de Nieuw-Zeelandse wielerbond laat weten diep geschokt te zijn door het plotselinge overlijden van de renster. „Ze was alom geliefd en gerespecteerd in de Nieuw-Zeelandse fietswereld. We steunen haar familie, vrienden en degenen die dicht bij haar stonden. We vragen de media om de privacy van de nabestaanden van Olivia te respecteren”, zo is te lezen in The New Zealand Herald.