Harde kritiek op BinckBank Tour: ’Wie staat dit toe?’

„Renners klagen over de smalle straten, de ongemarkeerde obstakels, de plotselinge bochten en de gaten in het parcours rondom de finish. Het is bovendien nog veel gevaarlijker met slecht weer in de maand augustus”, schrijft de CPA in een verklaring op de website.

’Verkeerde kant op’

„Het parcours in Den Haag leek wel een hindernisbaan in de stad”, zegt voorzitter Gianni Bugno. „Wie heeft dat toegestaan? Het is onacceptabel. Renners riskeren hun levens omdat de organisator niet aan de veiligheidsnormen voldoet. Een wielerwedstrijd die zo georganiseerd is, kan geen deel uitmaken van de WorldTour-kalender. Als dit de koers aantrekkelijker moet maken, dan gaan we echt de verkeerde kant op.”

Bugno verwijst in de verklaring ook naar de dood van Bjorg Lambrecht, die onlangs in de Ronde van Polen om het leven kwam.