Denz opnieuw de snelste in Giro, roze trui voor Armirail

In tegenstelling tot vrijdag werd de volledige koers van 194 kilometer verreden. De startplaats in het Zwitserse Sierre heeft een zwarte randje na een zwaar busongeluk in maart 2012. Een bus vol met basisschoolkinderen reed tegen de wand van een tunnel. Er vielen 28 doden, waaronder zeven Nederlandse kinderen.

De etappe begon voor de drager van de roze trui, Geraint Thomas, met een minimale voorsprong (twee seconden) op Primoz Roglic. In het begin van de koers vormde zich een kopgroep met achttien renners. Eén van hen was de Nederlander Bauke Mollema. Deze kopgroep bleef intact op het moment dat er aan de Simplonpas, de beklimming van ruim twintig kilometer, werd begonnen.

Kopgroep

Het verwachte vuurwerk op de Simplonpas bleef uit, mede door de regenval. Laurenz Rex en Stefano Oldani probeerden samen de kat op het spek te binden. Dat bleek deels het gewenste effect te hebben, want Davide Ballerini en Toms Skujins voegden zich bij het duo. De voorsprong van de koplopers liep uit naar bijna negentien minuten, waardoor de roze trui van Thomas op het spel stond.

Achter het kwartet reed een groep met vijf achtervolgers, waar onder anderen Denz en Marius Mayrhofer bij zaten. De afstand daarmee werd kleiner en kleiner in de slotfase. Rex moest Oldani, Ballerini en Skujins laten gaan. Na ruim 4,5 uur was Denz de snelste in een massasprint en bleef de Canadees Derek Gee en de Italiaan Alberto Bettiol net voor.

