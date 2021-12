Golficoon Tiger Woods weer op baan 10 maanden na zwaar ongeluk

Woods sloeg in februari, bij veel te hoge snelheid, over de kop in zijn SUV en verbrijzelde daarbij onder meer zijn rechterbeen en -enkel. Gevreesd werd voor het einde van zijn loopbaan en ook tien maanden later is het hoogst onzeker dat de 45-jarige Amerikaan ooit weer op niveau terugkeert.

Woods zette duidelijk zo min mogelijk druk op het beschadigde been en spaarde zich sowieso met het oog op de 36 holes die hij dit weekeinde tegenkomt. Hij erkende dat de kracht nog ontbreekt, maar vertrouwt erop dat er sprake zal zijn van geleidelijke verbetering. „Ik begin nu pas weer voorzichtig te proberen te golfen. Ik heb niet de conditie die ik zou willen hebben, maar ben al wel in staat om een aantal ballen te slaan. Ik heb nog steeds de handen en het gevoel”, zei Woods. „Maar het gevoel komt soms niet overeen met hoe ik een bal raak.”

Aan een terugkeer op de PGA Tour is Woods nog lang niet toe. „Dit is anders”, zei hij over de wedstrijd waarin hij uitkomt met zijn 12-jarige zoon. Lopen gaat hem nog moeilijk af, vrijdag hielp een golfkarretje hem van de ene hole naar de andere. „Ik ben nog ver verwijderd van waar ik zou moeten zijn om in een echt toernooi uit te komen.”