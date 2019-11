Bayern-spits uit kritiek: ’Misschien hebben ze ook geen zin’

De Pool benoemt dat probleem als een van de oorzaken waarom de Duitse club zo matig presteert dit seizoen. De Beierse club zette deze week trainer Nilo Kovac aan de kant.

„Een as die alleen uit doelman Manuel Neuer en spits Lewandowski bestaat, is te weinig. Er moet in elke linie een leider zijn, ook in de verdediging en op het middenveld. Het is onmogelijk dat één speler alles doet ”, aldus de 31-jarige Lewandowski, dit seizoen al 14 keer trefzeker in de Bundesliga.

De Pool ziet graag dat jonge spelers meer van zich laten horen. „Die zijn natuurlijk wat terughoudend en sommigen hebben een probleem met de taal, maar ik weet dat twee tot drie maanden in een land verblijven genoeg moet zijn om aanwijzingen te kunnen geven”, aldus de spits.

Volgens Lewandowski is de jeugd van tegenwoordig bang om zich te uiten. „Angst, maar misschien hebben ze ook geen zin. De huidige jonge generatie communiceert via internet en belt minder. Het is een andere cultuur.”

Bekijk ook: Kans op vertrek Ten Hag groot