Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij moet het vuur in zich hebben’ Alle ogen gericht op Tannane in beladen Gelderse derby

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Oussama Tannane Ⓒ Getty Images

NIJMEGEN - Grote supportersgroepen melden zich vandaag bij de afsluitende trainingen van Vitesse en NEC om hun favorieten toe te juichen voor de beladen Gelderse derby, die geweldig leeft in Arnhem en Nijmegen. De man naar wie zondagmiddag in de Gelredome vooral veel gekeken zal worden, is Oussama Tannane.