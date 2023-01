Eerbetoon Theo Bos aan Westra: ’Je ging altijd vol gas, ik hoop dat je nu rust vindt’

De eerste herinnering dateert 1998. „We reden beiden de Omloop van de Veluwe. De Posbank viel ons beiden zwaar, we losten uit de eerste groep. In die tijd was je niet de klimmer die je nog ging worden. We reden met z’n tweeën tussen de eerste en tweede groep, samen kop over kop om terug te komen. Vlak voor Apeldoorn kwamen we terug bij de eerste groep en sprintten we beiden de top-10 in, jij kwam zelfs op het podium.”

Het bleek het begin van een lange periode, waarin ze elkaar ook naast de fiets leerden kennen. „Je was een goed persoon”, schrijft Bos. „Vaak te goed voor bepaalde en verkeerde mensen. Je vertelde mij over de periode na de nieuwelingen, hoe je extreem geleefd had als stratenmaker en hardcore feestganger. Je was in die tijd gelukkig, ik koester deze dierbare herinneringen ondanks dat je soms onbereikbaar was en niet reageerde op berichten.”

Bos zag daarbij ook dat het wielerleven niet altijd aan Westra was besteed. „Uiteindelijk stopte je met fietsen. Het extreme leven had z'n tol geëist. Lieuwe, je leven was extreem. Dat heb ik dichtbij mee mogen magen en ik koest elk moment dat ik met je heb genoten van het wielrennen en het leven. Je ging vol gas, altijd in alles. Ik hoop dat je nu je rust vindt”, aldus de winnaar van olympisch zilver op de Spelen van Athene.

Nibali

Overigens heeft ook Vincenzo Nibali gereageerd op het overlijden van Westra. De onlangs gestopte Italiaan behaalde in 2014 het grootste succes uit zijn loopbaan, het winnen van de Tour de France, met de Fries aan zijn zijde. „Het was een eer voor me om jou als ploeggenoot en vriend te hebben”, zo schrijft hij in een Instagram Story.

Westra werd twee keer Nederlands kampioen tijdrijden en won etappes in Parijs-Nice, de Dauphiné en de Ronde van Catalonië. Hij kwam uit voor onder meer Vacansoleil-DCM en Astana.