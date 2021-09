Spaanse media na zege Barça: ’Zon keerde terug in Barcelona’

Voetbal

Sven van Beek maakt achtste eigen goal en ’verbetert’ daarmee zijn eigen record

Sven van Beek oogstte de afgelopen weken complimenten voor zijn sterke spel in de defensie van SC Heerenveen, maar deelde in de malaise op een pijnlijke middag voor de Friezen. SC Heerenveen verloor thuis met 3-2 van FC Twente en Van Beek had daar met een eigen doelpunt een belangrijk aandeel in.