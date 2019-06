Hamilton wint na tijdstraf Vettel, Verstappen vijfde

Max Verstappen moest vanaf plek negen beginnen in Canada. De Nederlander stond in de eliminatiezone en was bezig met zijn laatste ronde van Q2. Voordat Verstappen over de finish kwam knalde Haas-coureur Kevin Magnussen zijn bolide in de Wall of Champions, waardoor Verstappen zijn rondje niet kon afmaken. Het gevolg was dat Q2 het eindstation werd voor de Limburger.

Oorspronkelijk moest Verstappen vanaf plaats elf beginnen, maar door een straf voor Carlos Sainz en een vanuit de pit startende Magnussen, schoof de Red Bull-coureur twee plekken op.

Vliegende start

Tijdens de opwarmronde kwam Lewis Hamilton moeilijk op gang. „We hebben een probleem”, uitte de regerend wereldkampioen bezorgd via de boardradio. Een probleem werd het echter niet, want bij de daadwerkelijk start reed Hamilton goed weg, al zag hij voor zich Sebastian Vettel vanaf pole position vliegend van start gaan. De Duitser sloeg al snel een gat met de concurrentie.

Sebastian Vettel reed een vlekkeloze race in Canada. Ⓒ AFP

Halverwege de race, en nadat bijna elke coureur naar binnen is geweest, was er weinig veranderd aan de top. Vettel had de leiding in de race nog steeds in handen, maar de viervoudig wereldkampioen voelde wel de hete adem van Hamilton in zijn nek.

Incident

De druk van Hamilton werd de Ferrari-coureur bijna te veel. Vettel gleed van het circuit af en stuurde zijn bolide rechtdoor bij de chicane. Hamilton parkeerde zijn wagen naast die van Vettel, maar de Duitser verdedigde ter nauwer nood zijn positie. Hamilton moest op de rem trappen om te voorkomen dat hij de muur in werd geduwd.

De wedstrijdleiding boog zich over het incident en gaf Vettel een straf van vijf seconden wegens hij op een onveilige manier terug op de baan kwam. De Duitser baalde van het besluit, waar hij het dan ook niet mee eens was. „Ik kon nergens anders heen. Ik zag hem niet eens”, zei hij over de boardradio. „Ik kwam van het gras af, ik had geen grip. Hij (Hamilton, red.) had er aan de binnenkant voorbij gekund. We worden bestolen.”

Hamilton

De tijdstraf die Vettel kreeg heeft hem dus uiteindelijk de kop gekost. Hamilton pakt de winst, Vettel tweede en Charles Leclerd derde.

Inhaalrace

De inhaalrace van Verstappen begon in ronde zeven. Hij snelde langs de McLaren van Lando Norris, die niet veel later met pech de race moest verlaten.

Max Verstappen kruipt dicht op de staart van Lando Norris. Ⓒ AFP

Verstappen begon zijn 70 ronde lang durende race op de harde banden. Dat gaf hem een licht voordeel ten opzichte van de coureurs voor hem. Mede daardoor kon Verstappen langer op het circuit blijven voordat hij de pit in moest en wist nog een aantal plekken te veroveren op Nico Hulkenberg en teamgenoot Pierre Gasly.

Het volgende doelwit van Verstappen was zijn voormalig ploegmakker bij Red Bull: Daniel Ricciardo. De Nederlander reed soepel voorbij aan de Renault van de Australiër en pakte de vijfde positie. Daar veranderde niks meer aan.

De vijfde positie is overigens, tot zover, het slechtste race-resultaat van het jaar van Verstappen.