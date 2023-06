Duitsland kan 1000e interland niet winnen van Oekraïne

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Nog drie talenten van AZ krijgen kans in A-selectie

Dave Kwakman Ⓒ ANP/HH

22.04 uur: Drie jeugdspelers van AZ sluiten in de voorbereiding op het nieuwe seizoen aan bij de A-selectie. Het gaat om Dave Kwakman, Jayden Addai en Kees Smit. Dat zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts in de AZ TV Special ’Maarten Martens werkt aan de toekomst’.

Eerder werd bekend dat vijf andere jeugdspelers, Wouter Goes, Mexx Meerdink, Rome-Jayden Owusu-Oduro, Lewis Schouten en Ernest Poku, vanaf komend seizoen voor vast deel uitmaken van de A-selectie. Zij wonnen afgelopen seizoen met het hoogste Alkmaarse jeugdteam de Youth League. Kwakman, Addai en Smit maakten ook deel uit van die ploeg.

„Kwakman heeft het afgelopen jaar erg goed gedaan bij AZ onder 18 en in de Youth League”, aldus Huiberts. „Daarnaast heeft hij ook al minuten gemaakt bij Jong AZ. Voor Addai geldt datzelfde. Hij is ook opgevallen afgelopen jaar en verdient het om de voorbereiding te starten bij de A-selectie. Smit namen we in de winter al mee op trainingskamp. Ook hij krijgt de kans zich te laten zien.”

Duitsland in doelpuntrijk duel niet langs Oekraïne

21.26 uur: Duitsland heeft in de duizendste interland met 3-3 gelijkgespeeld tegen Oekraïne. In Bremen voorkwam het team van coach Hansi Flick met moeite een nederlaag. De Oekraïners leidden met nog zeven minuten op de klok met 3-1. In blessuretijd zorgde aanvoerder Joshua Kimmich toch nog voor 3-3. Kai Havertz maakte in de 83e minuut de aansluitingstreffer voor Duitsland.

Het publiek liet met een fluitconcert zijn onvrede blijken over het moeizame optreden van het Duitse team. Als organisator is Duitsland al zeker van deelname aan het EK volgend jaar, maar in de oefenwedstrijden kunnen de mannen van Flick nog weinig indruk maken. In maart verloren de Duitsers van België. Bij het WK vorig jaar in Qatar werd Duitsland al in de groepsfase uitgeschakeld. Ondanks de kritiek mocht Flick aanblijven als trainer.

Duitsland begon wel goed aan het duel. Niclas Füllkrug opende al na zes minuten de score. Maar dankzij twee treffers van Viktor Tsygankov en een eigen doelpunt van Antonio Rüdiger pakte Oekraïne een 3-1 voorsprong. Maar de Duitsers kwamen toch nog terug. De Duitse president Frank-Walter Steinmeier en de Oekraïense ambassadeur in Duitsland, Oleksiy Makeyev, zaten op de tribune. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

De Graafschap moet voor straf twee vakken leeghouden

17.50 uur: Een deel van de fanatieke aanhang van De Graafschap kan de eerste thuiswedstrijd van het seizoen niet in het stadion bekijken. De vakken 15 en 16 op de zogenoemde tribune ’Spinnekop’, achter een van de doelen, moeten van de KNVB voor straf leeg blijven.

Supporters van De Graafschap staken begin maart in de kwartfinale van het toernooi om de KNVB-beker vuurwerk af. Ook gooiden ze voorwerpen op het veld.

„We hadden ook nog een voorwaardelijke straf openstaan, naar aanleiding van het thuisduel met NAC Breda van afgelopen seizoen. De nu voorgelegde straf is lager dan de straf die geëist zal worden tijdens een arbitragezaak”, aldus directeur algemene zaken Michael Ogubai. „De aanklager ziet daarnaast af van verdere vervolging als we deze schikking accepteren. Wel vinden we het jammer dat er collectief gestraft blijft worden. Er worden nu mensen de dupe van handelingen door andere personen, waar zij zelf niets aan kunnen doen.”

Hong Kong heeft na 21 jaar weer ATP-toernooi

17.25 uur: Het tennistoernooi van Hong Kong keert na 21 jaar afwezigheid terug op de kalender, meldt tennisorganisatie ATP. Het evenement op hard court wordt tussen 1 en 7 januari 2024 gespeeld.

Het toernooi van Hong Kong komt in de plaats van het toernooi in het Indiase Pune, dat de Nederlander Tallon Griekspoor dit jaar op zijn naam schreef. Een week na de finale in Hong Kong begint de Australian Open.

Hong Kong stond eerder op het programma van de ATP tussen 1990 en 2002. Richard Krajicek won het evenement in 1991, terwijl de Amerikaan Michael Chang drie keer de eindzege greep. Ook Pete Sampras, Andre Agassi en Boris Becker waren in het verleden succesvol in Hong Kong.

Sportklimmers uit Rusland en Wit-Rusland vanaf 2024 weer welkom op internationale toernooien

17.24 uur: Sporters uit Rusland en Wit-Rusland mogen vanaf 2024 van de mondiale klimfederatie IFSC onder neutrale vlag weer meedoen aan internationale toernooien. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne in februari vorig jaar zijn de klimmers uit beide landen niet welkom. Sinds de Spelen in 2021 in Tokio maakt het sportklimmen deel uit van het olympische programma.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kwam eind maart met de aanbeveling om sporters uit Rusland en Wit-Rusland onder neutrale vlag weer mee te laten doen aan internationale wedstrijden. Diverse sportbonden gaven hier gehoor aan. Nu volgt ook de klimfederatie, maar wel onder voorwaarden. Deelnemers uit Rusland en Wit-Rusland moeten wel een neutrale licentie hebben. Hoe ze die kunnen krijgen, maakt de IFSC later bekend.

Optie in contract Mertens gelicht

16.58 uur: Dries Mertens speelt ook komend seizoen bij Galatasaray. De 36-jarige Belgische voetballer meldt dat op sociale media.

Mertens kwam vorig jaar zomer over van Napoli en ondertekende een verbintenis voor één seizoen met een optie voor een extra jaar. Daar maken beide partijen nu gebruik van.

Met Galatasaray won Mertens, oud-speler van onder meer FC Utrecht en PSV, de landstitel. Het was voor het eerst dat de schaduwspits kampioen werd met zijn club.

Mertens ontbreekt in de Belgische selectie voor de komende twee EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Estland.

Dani Olmo ontbreekt bij Spanje in Nations League-halve finale tegen Italië

16.06 uur: Spanje moet het in de halve finale van de Nations League tegen Italië stellen zonder Dani Olmo, meldt zijn club RB Leipzig. De middenvelder kampt met spierklachten. Volgens de nummer drie van de Bundesliga zou Olmo nog wel een eventuele finale kunnen halen.

Spanje en Italië treffen elkaar donderdag in Enschede. De winnaar van de halve eindstrijd speelt zondag in de finale tegen de winnaar van de halve finale tussen Nederland en Kroatië. Oranje speelt woensdag tegen Kroatië in Rotterdam.

Ook derde poging om Dani Alves vrij te krijgen mislukt

14.26 uur: De rechtbank in Barcelona heeft opnieuw een verzoek om vrijlating op borgtocht van Dani Alves afgewezen. De 40-jarige oud-speler van onder meer FC Barcelona en Paris Saint-Germain zit al vijf maanden vast op verdenking van verkrachting. Het was de derde poging van de advocaten van de verdediger om hem vrij te krijgen.

Volgens de advocaten is er geen gevaar dat Alves het land zal ontvluchten, aangezien zijn kinderen en ex-vrouw in Barcelona wonen. De aanklager en de rechter zijn het hier echter niet mee eens.

Alves, die eind vorig jaar nog actief was op het WK in Qatar, zou in december een vrouw hebben verkracht in een discotheek in Barcelona. Na een aanvankelijke ontkenning zei hij later dat alles met wederzijdse instemming was gebeurd. De verdediger zit al sinds 20 januari in een gevangenis buiten Barcelona. Kort nadat de zaak bekend was geworden, besloot de Mexicaanse club Pumas het contract van Alves te ontbinden.

Geblesseerde Arantxa Rus meldt zich af voor graveltoernooi Valencia

12.01 uur: Arantxa Rus heeft zich afgemeld voor het graveltoernooi van Valencia. De beste tennisster van Nederland gaf het toernooi in Spanje de voorkeur boven het grastoernooi van Rosmalen, dat eveneens deze week wordt gespeeld.

De 32-jarige Rus heeft last van een enkelblessure. „Ik heb afgelopen week wat last gekregen van mijn linkerenkel, maar het is niks ernstigs”, zei de nummer 86 van de wereld.

Rus won afgelopen week het kleine WTA-toernooi van La Bisbal d’Empordà. Ze steeg daardoor 28 plekken op de wereldranglijst en keerde terug in de mondiale top 100.

Rus richt zich nu op het WTA-toernooi van Berlijn op gras, dat volgende week wordt gespeeld. Daarna doet ze mee aan de kwalificaties van Wimbledon.

PSV’er Bakayoko sluit aan bij selectie België, De Bruyne haakt af

11.18 uur: PSV’er Johan Bakayoko is opgeroepen door bondscoach Domenico Tedesco voor de aankomende EK-kwalificatiewedstrijden van België tegen Oostenrijk en Estland. De aanvaller vervangt Manchester City-voetballer Kevin De Bruyne, die geblesseerd is afgevallen. Ook Aster Vranckx van AC Milan sluit aan bij de selectie.

Bakayoko maakte in maart zijn debuut voor België. Voor Vranckx is het de eerste keer dat hij bij de selectie zit. De twee spelers werden overgeheveld uit de voorlopige selectie van Jong België voor het EK voor beloften dat later deze maand start.

De Bruyne viel zaterdag in de door Manchester City gewonnen Champions League-finale tegen Internazionale uit met een hamstringblessure. Hij gaf eerder al aan dat hij niet dacht dat hij de wedstrijden tegen Oostenrijk en Estland zou halen. België speelt zaterdag tegen Oostenrijk, waarna op 20 juni het duel met Estland volgt.

Toppmöller nieuwe trainer Eintracht Frankfurt

10.37 uur: Eintracht Frankfurt heeft Dino Toppmöller aangesteld als nieuwe trainer. De 42-jarige oud-speler tekende een contract tot de zomer van 2026. Hij is de opvolger van de ontslagen Oliver Glasner. De vader van de nieuwe coach, Klaus Toppmöller, was tussen 1993 en 1994 ook trainer van Eintracht.

Dino Toppmöller, die de laatste jaren assistent-coach bij Bayern München was, speelde tussen 2002 en 2003 in Frankfurt. „Door mijn verleden heb ik altijd een speciale band gehad met Eintracht Frankfurt en heb ik de club altijd gevolgd”, verklaarde de nieuwe trainer. „De ontwikkeling van Frankfurt in de afgelopen jaren is indrukwekkend. Ik wil graag deze positieve ontwikkeling voortzetten met staf, spelers en iedereen bij de club.”

Voor Toppmöller is het de eerste keer dat hij eindverantwoordelijk is op het hoogste niveau in Duitsland, maar dat is voor Eintracht-directeur Markus Krösche geen probleem. „Het was slechts een kwestie van tijd voordat hij hoofdtrainer werd in de Bundesliga. We zijn blij dat we hem hebben kunnen vastleggen, met zijn expertise, zijn diepgaande kennis van voetbal en zijn sociale vaardigheden. De afgelopen jaren heeft hij in verschillende functies waardevolle ervaring kunnen opdoen en successen kunnen vieren”, aldus Krösche.

Toppmöller was tussen 2016 en 2019 succesvol als coach van F91 Dudelange in Luxemburg. Hij won met de club drie keer de landstitel en twee keer de beker. De laatste jaren was hij assistent van Julian Nagelsmann bij RB Leipzig en Bayern München. Na het ontslag bij Bayern van Nagelsmann in maart werd eveneens afscheid genomen van Toppmöller.