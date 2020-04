Real Sociedad luistert naar kritiek en stelt training uit

"Iedere speler mocht zelf beslissen of hij kwam", stelt de club. "Maar we kennen onze verantwoordelijkheid. De gezondheid van onze spelers staat altijd voorop. We blijven zoeken naar mogelijkheden om weer aan de slag te gaan.

Bij Real Sociedad spelen onder anderen Martin Ødegaard (oud-speler van sc Heerenveen en Vitesse) en Alexander Isak (ex-Willem II). De Baskische ploeg presteert niet alleen goed in de competitie, maar heeft ook de finale van het Spaanse bekertoernooi gehaald. Athletic Club uit Bilbao is de tegenstander in de eindstrijd.

Spanje is met bijna 17.000 dodelijke slachtoffers zwaar getroffen door het coronavirus.

De voetballers van Real Sociedad verklaarden eerder op zondag dat ze dit seizoen genoegen nemen met minder salaris. Het geld dat de club daarmee uitspaart, wordt gebruikt als compensatie voor de seizoenkaarthouders. Vanwege het coronavirus ligt ook in Spanje de voetbalcompetitie al een maand stil.

Het is onduidelijk of La Liga kan worden uitgespeeld en zo ja, of dat dan met publiek op de tribunes gebeurt. De clubleiding van Sociedad sloot een akkoord met de spelers. Ze nemen genoegen met 20 procent minder salaris als het seizoen niet meer wordt uitgespeeld en met 5 procent minder als er uiteindelijk wel nog wordt gevoetbald. De seizoenkaarthouders van de Baskische club krijgen allemaal sowieso 20 procent van hun abonnement terug