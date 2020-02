Voetbalteam uit Chinese Wuhan uitgenodigd bij El Clasico

De organisatie van La Liga stelde in een verklaring dat het hiermee „aan de bevolking van China een blijk van medeleven” wil tonen. De topper wordt zondagavond in Madrid afgewerkt. Wuhan Zall verblijft al sinds januari in het Zuid-Spaanse Andalusië. De club besloot in die regio te blijven, nadat de start van de Chinese competitie vanwege het coronavirus was uitgesteld.

