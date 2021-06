Uitspraak hoger beroep Vincent Wevers komende woensdag

De kantonrechter oordeelde op 18 juni dat de KNGU Wevers moet opnemen in de olympische staf. Deze week moet die staf worden voorgedragen bij NOC*NSF, waarna de sportkoepel moet beslissen of Wevers definitief wordt uitgezonden naar Tokio. Dat is een formaliteit, betoogde het ‘kamp Wevers’ vanmorgen bij het Arnhemse gerechtshof. De vertegenwoordigers van de turnbond zijn daar niet zo zeker van en benadrukken dat het gaat om een voordracht.

Maar voordat de bal bij NOC*NSF komt te liggen, wachten beide partijen dus eerst maar eens het oordeel af naar aanleiding van het hoger beroep. Die zitting van dat hoger beroep was vanmorgen grotendeels een herhaling van zetten. De advocaat van de bond benadrukte dat Wevers wordt beschuldigd van ernstig grensoverschrijdend gedrag en één van de gezichten is van de turncrisis. Met het oog op de olympische waarden zou Wevers – volgens de KNGU - daarom niet moeten coachen in Tokio. KNGU-directeur Marieke van der Plas deed een beroep op het moreel besef van het gerechtshof om het vonnis van de kantonrechter terug te draaien.

Vincent Wevers en zijn raadslieden waren en zijn bijzonder tevreden met de uitspraak van 18 juni in het kort geding. De veelbesproken coach moet volgens hen naar de Spelen omdat Wevers in zijn arbeidscontract staat dat hij aanwezig moet zijn bij grote evenementen en turnsters begeleidt die zijn opgenomen in de olympische ploeg (onder wie zijn succesvolle dochters Sanne en Lieke Wevers). In de begeleiding van topturnsters gaat het volgens Wevers om details en veiligheid. Daarom zou die begeleiding niet makkelijk overdraagbaar zijn op andere coaches.

,,Ik respecteer de melders’’, zei Wevers in zijn slotbetoog over de vrouwen die hem hebben beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. ,,Ik verleen ook mijn volledige medewerking aan het onderzoek van het ISR (Instituut Sportrechtspraak). ,,Maar je bent pas schuldig als je schuldig bent bevonden door een rechter of een tuchtrechter. De zaak bij het ISR staat hier los van. Deze zaak gaat over mijn werkzaamheden die ik af wil maken, in het belang van de sporters.’’