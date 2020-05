Borussia-aanvaller knielt na goal als protest tegen politiegeweld VS

Thuram refereerde met dat gebaar naar de overleden George Floyd, de zwarte Amerikaan overleed nadat een politieman zijn knie minutenlang op zijn nek had gedrukt.

„Hij heeft een punt gemaakt tegen racisme dat we allemaal ondersteunen”, aldus trainer Marco Rose van Borussia Mönchengladbach tegen Sky Sport. „Als iemand een politieke boodschap in de sport niet ziet zitten, dan moet ik eerlijk zeggen: ’ik sta achter mijn jongen’. Als je je openlijk tegen racisme keert, dan is dat helemaal in orde.”

Het knielgebaar als protest tegen het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen begon enkele jaren geleden bij Colin Kaepernick, de American football-speler knielde in 2016 als eerste sporter tijdens het zingen van de ’Star Spangled Banner’ uit protest tegen het buitensporige politiegeweld tegen de zwarte gemeenschap.

Jadon Sancho trekt zijn shirt uit en toont een tekst als eerbetoon aan George Floyd. Ⓒ REUTERS

Justice for George

Ook Jadon Sancho van Borussia Dortmund stond zondagavond in de Bundesliga stil bij de dood van Floyd. Na zijn eerste treffer tegen sc Paderborn, hij scoorde er drie, trok hij zijn shirt uit met daaronder de tekst ’Justice for George Floyd’.

Bij Schalke 04 speelde de Amerikaan Weston McKennie zaterdag met een band om zijn bovenarm waarop een vrijwel identieke tekst viel te lezen: ’Justice for George’.

McKennie verduidelijkte op Twitter zijn beweegredenen. „Het voelde goed om mijn platform te kunnen gebruiken om aandacht te vragen voor een probleem dat al heel lang bestaat”, schreef hij. „We moeten staan voor datgene waarin we geloven en denk dat het tijd wordt dat er naar ons wordt geluisterd.”