Ruud Vormer voorlopig de reddende engel voor Zulte Waregem

De 34-jarige Noord-Hollander gaf drie assists en tekende zelf voor het vijfde doelpunt, zijn eerste competitietreffer in dienst van Zulte Waregem. Aanvaller Zinho Gano maakte in de eerste helft een zuivere hattrick. Bij zijn eerste goal kwam de assist van Alioune Ndour, die de bal op Gano teruglegde na een vrije trap van Vormer.

’Alles zat mee’

„Vorige week kregen we in de 96e minuut de 3-2 tegen, maar nu zat alles mee”, zei de Nederlandse middenvelder. „Alles ligt nog open voor ons. Ik ben heel blij met mijn statistieken, maar ik ben meer blij met de punten. Volgende week krijgen we Cercle thuis en die moeten we ook gewoon pakken. Hopelijk is het dan groot feest.”

Eupen sluit de competitie volgende week af met een uitwedstrijd tegen landskampioen Club Brugge, de club die Vormer begin januari verruilde voor Zulte Waregem. Door een sleutelbeenbreuk stond de middenvelder zes weken aan de kant.