Van Bronckhorst op zijn hoede voor Luuk de Jong

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

PSV-spits Luuk de Jong Ⓒ ANP / ANP

MILNGAVIE - Op het schitterende trainingscomplex van Rangers FC in Milngavie, een dorpje nabij Glasgow, heeft Giovanni van Bronckhorst de laatste voorbereidingen getroffen voor de confrontatie met PSV in de play-off van de Champions League. Van Bronckhorst beseft dat de inzet enorm is in de komende twee confrontaties. ,,Het is voetbal op het hoogste niveau. Ik heb eerder in de Champions League gecoacht. Daar wil je bij betrokken zijn, als coach, als speler en als club.”