Max Verstappen: ’Goed resultaat op moeilijke dag’

„Het was een lastige dag, ik had te veel bandenslijtage om met name Charles aan te vallen”, aldus Verstappen. „Desalniettemin is een tweede plek een goed resultaat op een moeilijke dag. Het is mooi om hier alle Nederlandse fans te zien. Helaas kon ik ze dit keer geen overwinning geven, maar de tweede plek is nog steeds een redelijk resultaat.”

Verstappen reed ook de snelste ronde en verloor daardoor ’slechts’ zes punten ten opzichte van Leclerc, die uiteraard zeer blij was met zijn langverwachte zege. „We hebben laten zien dat de snelheid er nog is, de laatste races waren heel moeilijk voor mij en het team”, aldus de Ferrari-coureur. „Op het einde had ik het heel lastig door een probleem met het gaspedaal. Gelukkig is het goed gekomen.”

Lewis Hamilton, die overigens niet hoefde te vrezen voor boegeroep vanaf de hoofdtribune, eindigde voor de derde keer op rij als derde. De zevenvoudig wereldkampioen dankte met name zijn team Mercedes voor het harde werk van de afgelopen periode.