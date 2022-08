Premium Het beste van De Telegraaf

Spannende tiendaagse voor Gakpo en PSV

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Cody Gakpo Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Met Cody Gakpo nog aan boord bereidt PSV zich vanochtend voor op de cruciale return in de play-off van de Champions League tegen Rangers FC. Vanwege het enorme belang van die wedstrijd, waarin een minimum aan 35 miljoen euro aan inkomsten voor de groepsfase op het spel staat, is de interesse van Manchester United door alle betrokkenen geparkeerd. Na woensdag heeft Manchester United nog een week om zaken te doen. In Engeland sluit de transfertermijn pas op 1 september om middernacht, waar in Nederland de loketten een dag eerder dichtgaan.