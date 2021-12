’IOC speelt dubieuze rol in zaak Peng Shuai’

Tennis

Vader van Novak Djokovic: ’Met deze chantage doet hij niet mee aan Australian Open’

Srdjan Djokovic, de vader van twintigvoudig grandslam-winnaar Novak Djokovic, vindt het een persoonlijke zaak of iemand wel of niet het coronavaccin heeft genomen. De negenvoudig kampioen gaat zeer waarschijnlijk de Australian Open in januari dan ook overslaan, zo laat Srdjan weten.