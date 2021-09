Robert Kubica vervangt Kimi Räikkönen ook in Italië

De Pool moet ook in Monza aan de bak namens het Italiaanse Formule 1-team, omdat Kimi Räikkönen woensdag nog steeds niet is ’vrijgegeven’ nadat hij eerder positief testte op corona.

De 41-jarige Fin, bezig aan zijn laatste seizoen in de koningsklasse, miste eerder al de race op Zandvoort. „Ik wens Kimi beterschap en hoop dat hij voorspoedig herstelt”, aldus Kubica, die na een rally-ongeluk in 2010 amper nog zijn rechterarm kan gebruiken.

,,Ik kijk persoonlijk erg uit naar de race op Monza. In tegenstelling tot Zandvoort ken ik de baan heel goed. Dat gaat me helpen, zeker omdat we door de sprintrace van zaterdag een vrije training minder hebben om te wennen aan het circuit.”

Op Zandvoort finishte Kubica als vijftiende, nadat hij in de kwalificatie de achttiende tijd had neergezet. ,,Ik ben tevreden met de prestaties die ik in Nederland heb neergezet. Ik kijk ernaar uit om het team op Monza nogmaals te helpen.”

Kubica kan zich opmaken voor zijn 99e Grand Prix. Hij won er in zijn carrière één.