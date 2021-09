Live GP van Italië: weer drama tussen Verstappen en Hamilton, McLarens leiden race

Premium Autosport

Max Verstappen houdt slag om de arm: ’Daar weet ik alles van’

Als nummer twee in de Italiaanse sprintrace kreeg Max Verstappen voor het eerst in zijn leven een medaille uitgereikt. Maar nog veel belangrijker; de Limburger start zondag tegen alle verwachtingen in vanaf pole position. „Ik had verwacht dat we zaterdag juist punten zouden verliezen.”