Heracles-aanvoerder Pröpper op zoek naar andere club

„We hebben Robin in februari een nieuw contractvoorstel gedaan. Robin heeft echter aangegeven zich in eerste instantie te willen oriënteren op andere kansen”, zegt technisch directeur Tim Gilissen op de website van de club.

Heracles Almelo heeft de aflopende verbintenissen van een aantal spelers formeel opgezegd. Conform de richtlijnen van de cao is de club hiertoe vóór 1 april verplicht. „Een formele opzegging betekent niet in alle gevallen dat wat ons betreft een einde komt aan de samenwerking”, vertelt Gilissen. „Met een aantal spelers gaan we nog in gesprek over een langer verblijf.”

Zeker is dat het contract van verdediger Mats Knoester met een jaar is verlengd en dat de club ook verder wil met Tim Breukers, Lucas Schoofs, Koen Bucker, Mohamed Amissi en Navajo Bakboord. Het contract van verdediger Jeff Hardeveld wordt niet verlengd en ook de Duitse doelman Daniel Mesenhöler heeft te horen gekregen dat hij niet in aanmerking komt voor een nieuw contract.