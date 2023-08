Op Cristiano Ronaldo jagende Lionel Messi blijft maar scoren voor Inter Miami

De aanvaller heeft nog altijd geen minuten in de Major Soccer League gemaakt, omdat Inter Miami maar blijft winnen in de Leagues Cup. In de kwartfinale werd Charlotte FC met 4-0 aan de zegekar gebonden. Lang leek het erop dat het de eerste wedstrijd van Messi van het seizoen zou worden zonder doelpunt, maar vier minuten voor tijd was het toch raak. Op aangeven van Leonardo Campana schoot hij zeker niet de lastigste treffer uit zijn loopbaan tegen de touwen.

Het was voor Messi het 826e doelpunt uit zijn loopbaan. Daarmee heeft hij er zestien minder dan Ronaldo. Zijn eeuwige sportieve rivaal is wel ruim twee jaar ouder. Donderdag kan Messi weer een doelpunt aan zijn totaal toevoegen, dan treft Miami in de halve finale Philadelphia Union.