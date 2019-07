Sport Kort: AS Roma shopt bij Fiorentina

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

21.49 uur: De Duitse Lisa Klein heeft weer de leiding genomen in de BeNe Ladies Tour. De 23-jarige renster van Canyon SRAM schreef de individuele tijdrit over bijna 14 kilometer door Watervliet op haar naam. Klein had donderdag ook al 3,9 kilometer lange proloog door Utrecht gewonnen. De Duitse moest vrijdag de leiding afstaan aan Amy Pieters, die in de tweede etappe genoeg bonificatieseconden verzamelde om de leiderstrui over te nemen. Pieters kon ook maar één dag genieten van de eerste plek in het klassement.

21.37 uur: AS Roma heeft zich versterkt met Jordan Veretout. De Franse middenvelder komt over van Fiorentina. AS Roma huurt Veretout in eerste instantie voor een jaar en neemt hem daarna voor 16 miljoen euro over van de club uit Florence. De Fransman was de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde bij de paarse brigade, waarvoor hij dertien doelpunten maakte in de Serie A.

20.40 uur: Vierspanmenner Koos de Ronde heeft het onderdeel marathon gewonnen bij het CHIO van Aken. Landgenoot IJsbrand Chardon eindigde als tweede. In het landenklassement verstevigde Nederland zo de leiding. Ook Bram Chardon behoort tot de formatie van de Nederlandse vierspanners. De zoon van IJsbrand moest opgeven omdat een van zijn voorpaarden ten val kwam.

17.47 uur: Beitske Visser heeft bij haar ’thuiswedstrijd’ in de W Series op het circuit van Assen net naast een podiumplaats gegrepen. De 24-jarige Flevolandse kwam als vierde over de finish. Visser, die ook vanaf de vierde plek was gestart, hield haar kansen op de titel daarmee in leven. De Finse coureur Emma Kimiläinen, van poleposition gestart, schreef de race op het TT Circuit van Assen op haar naam. De 30-jarige Finse nam enkele ronden voor het einde de leiding weer over van de Britse Alice Powell, die als tweede over de finish kwam. Jamie Chadwick mocht als nummer 3 ook het podium op. De 21-jarige Britse bouwde haar voorsprong op Visser in de WK-stand iets uit.

17.25 uur: Joost Luiten heeft op de derde dag van de British Open het baangemiddelde gelopen. De 33-jarige Rotterdammer begon uitstekend aan zijn achttien holes en stond met nog drie holes te gaan op -3. Op de laatste drie holes noteerde hij echter drie bogeys. Na drie ronden staat Luiten precies op par. De eerste dag bleef hij twee slagen boven het baangemiddelde, een dag later kende hij een goede score met -2. Op de derde dag schreef Luiten vijf birdies, maar ook vijf bogeys op zijn scorekaart. Voorlopig staat de beste golfer van Nederland op een gedeelde 44e plaats bij The Open.

16.15 uur: Nadine Visser heeft bij de Diamond League in Londen op de 100 meter horden een tijd gelopen onder de WK-limiet. De 24-jarige Noord-Hollandse klokte in de series 12,95 seconden, drie honderdsten onder de limiet. De tijd was echter niet genoeg voor een finaleplek in Londen. De wereldkampioenschappen atletiek worden van 27 september tot en met 6 oktober gehouden in Doha.

14.27 uur: Kirstie van Haaften heeft zaterdag de leiding genomen in de BeNe Ladies Tour. De Nederlandse wielrenster loste dankzij haar tweede plaats in het eerste deel van de derde etappe Amy Pieters af. Van Haaften eindigde in de rit van Sluis naar Watervliet als tweede achter de Servische Jelena Eric. De Britse Rhona Callander werd derde.

14.09 uur : Floretschermer Daniël Giacon heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op het WK in Boedapest. De 18-jarige Nederlander van SchermCentrum Amsterdam verloor in de tweede ronde van olympisch kampioen Daniele Garozzo uit Italië: 15-6.

13.26 uur : FC Eindhoven en David Nascimento gaan uit elkaar. De clubleiding en de trainer zijn het niet eens over het te volgen beleid. Assistent-trainer Ernie Brandts schuift definitief door naar de functie van hoofdcoach.

10:02 uur: Zeilster Marit Bouwmeester staat na twee races op de tiende plaats van het WK in de Laser Radial. De olympisch kampioene kwam in de tweede race als vijftiende over de finish. Ze eindigde vrijdag in eerste race nog als vijfde op het water van het Japanse Saikaiminato. Daphne van der Vaart klom met een zevende plaats naar elfde positie van het klassement. De Zweedse Josefin Olsson leidt voorlopig de vloot van ruim honderd zeilsters. Zij won de eerste race en eindigde in de tweede manche als tweede.

08:56 uur: Eventingruiter Tim Lips heeft zich op het CHIO van Aken afgemeld voor de cross country. De enige Nederlandse deelnemer vindt dat hij voorafgaand aan het belangrijkste onderdeel al te veel achterstand heeft opgelopen. „Dit is niet wat we gewend zijn.” Na de dressuur stond Lips met Bayro nog vierde, maar in de daarop volgende springwedstrijd liep hij tegen 12 strafpunten op. „Daardoor is de achterstand op de top te groot”, zegt Lips.

07:58 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben de kwartfinale van het WK bereikt. De ploeg van bondscoach Arno Havenga was in het Zuid-Koreaanse Gwangju in de tussenronde te sterk voor Canada: 5-4 (0-0, 4-2, 0-1 en 1-1). Oranje stuit maandag in de kwartfinale op Spanje, dat zich als winnaar van groep C rechtstreeks bij de laatste acht schaarde. Nederland belandde in de tussenronde na een tweede plaats in groep A, achter de Verenigde Staten.