Charles Leclerc schuldbewust na crash: ‘Ga mezelf opsluiten’

Even leek het erop dat Leclerc stelde dat een probleem met het gaspedaal de crash veroorzaakte, maar hij stak de hand even later in eigen boezem. ,,Het was gewoon een fout, mijn fout”, aldus een gedesillusioneerde Monegask, die nu 63 punten minder heeft vergaard dan Max Verstappen.

Bekijk hieronder de crash:

,,Ik denk dat ik nog nooit op een hoger niveau heb gezeten zoals dit jaar. Maar daar koop ik niets voor als ik dit soort fouten maak. We waren snel, ik denk dat we de race hadden kunnen winnen. Dat betekent dat ik 25 punten heb weggegooid. Tel daar de zeven punten van Imola, toen ik ook een fout maakte, bij op en je komt op 32. Als ik aan het einde van het seizoen zoveel punten mis, weet ik dat het mijn eigen schuld is en dat ik de titel niet verdien. Ik ga mezelf even opsluiten thuis en wil even alleen zijn.”

Leclerc zegt dat hij het hele weekeinde al moeite had in zijn Ferrari, ondanks zijn pole position op zaterdag. ,,Het was lastig om de goede balans te vinden. In deze hitte is het moeilijk om constant te blijven. Dat ben ik niet geweest en daar betaal ik de prijs voor. Ik blijf erin geloven tot het einde, maar het ziet er niet goed uit.”

De Ferrari-coureur liet zich nog wel ontvallen dat hij het apprecieerde dat Verstappen direct nadat hij hoorde van de crash van Leclerc over de boordradio vroeg of zijn concurrent fysiek ongedeerd was.

